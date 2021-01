Lautaro Martinez, prima tripletta in A con l'Inter: "Mi mancava il goal"

Un goal di destro, un goal di sinistro, uno di testa. Più un'autorete provocata. Se qualcuno avesse dovuto far piovere, Lautaro Martinez si sarebbe incaricato di fare anche quello. Che vittoria dell' , che inizia il 2021 con un sonante 6-2 al Crotone. E che prestazione del Toro, autore di una tripletta fondamentale per scacciare ogni fantasma.

Lautaro ha firmato il punto del momentaneo 1-1, con un destro imprendibile per Cordaz, rispondendo al vantaggio crotonese di Zanellato. Ha poi indotto Marrone all'autorete del primo vantaggio nerazzurro. Quindi ha realizzato anche il 3-2, presentandosi davanti al portiere avversario superandolo con un morbido lob mancino all'incrocio. E infine ha completato l'opera, andando a ribattere in rete un tiro di Perisic respinto da Cordaz.

Tripletta, dunque. La prima in per Lautaro Martinez. Che fino a questo momento aveva segnato un goal a partita con la maglia dell'Inter, al massimo due. Mai tre in una volta sola. C'è riuscito proprio all'alba del nuovo anno. Quello che, nelle intenzioni sue e dell'Inter, dovrà vedere la formazione di Antonio Conte lottare per la conquista dello Scudetto.

1- Lautaro #Martinez has scored his first Serie A hat-trick. For him 1 goal by right foot,1 by left foot and 1 headed. This is the first league perfect hat-trick of an Inter player since Mauro Icardi in March 2017 (vs ). Author.#InterCrotone