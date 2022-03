Lautaro Martinez positivo al Covid-19: salta le partite dell'Argentina

Per Lautaro Martinez non c'è pace. Non bastassero le difficoltà con la maglia dell'Inter, solo parzialmente inframmezzate dalla doppietta alla Salernitana e dal gioiello di Anfield, il Toro è ora costretto a fermarsi: l'attaccante argentino è stato colpito dal Covid-19 è dovrà dunque saltare le due gare della Selección in programma nei prossimi giorni.

A comunicare la positività al virus di Lautaro è stata proprio l'Argentina attraverso i propri profili social. L'ex Racing non sarà dunque a disposizione del commissario tecnico Scaloni per le due partite contro Venezuela ed Ecuador, valide per le Qualificazioni Mondiali. Due sfide comunque ininfluenti per l'Argentina, che ha già acquistato il biglietto per il Qatar.

#SelecciónMayor Lisandro Martínez, con una lesión muscular en isquiotibiales de su pierna izquierda y Lautaro Martínez, positivo de Covid 19, serán baja para esta doble fecha de eliminatorias. pic.twitter.com/tZZ4bDah9V — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 21, 2022

Oltre a Lautaro Martinez, come comunicato ancora dall'Argentina, mancherà anche uno degli altri due Martinez della rosa albiceleste, ovvero Lisandro: il centrale dell'Ajax è stato stoppato da un problema muscolare e rimarrà dunque ad Amsterdam.