Lautaro Martinez al Barcellona, Scaloni: "Se va a giocare con Messi meglio per noi"

Le voci rimbalzano ormai da settimane: quello di Lautaro Martinez al è il possibile trasferimento più discusso del momento e sulla questione si è espresso anche il ct dell' Lionel Scaloni.

Il ct ha parlato ai microfoni di 'RTVE', promuovendo a pieni voti un eventuale passaggio dell'attaccante dell' al Barcellona, dove ritroverebbe il compagno di nazionale Lionel Messi con tutti i conseguenti benefici in termini di intesa:

"Se Lautaro avrà la fortuna di giocare con un compagno di squadra come Messi, meglio per noi. E' l'attaccante di riferimento per i prossimi anni e spero che possa fare bene".