Lautaro Martinez al Barcellona, Fernandez: "Messi lo ha chiamato, accordo vicino"

Ormai da settimane sul futuro di Lautaro Martinez aleggia l'affascinante ombra del di Lionel Messi, che ha già scelto il connazionale come erede di Luis Suarez al suo fianco. La conferma arriva dal presidente delle giovanili del Racing Adrian Ruben Fernandez, proprio colui che scoprì il talento nerazzurro in giovanissima età.

Ai microfoni di 'Sport' Fernandez si mostra sicuro sul futuro trasferimento di Lautaro in maglia blaugrana:

"Messi ha chiamato Lautaro e lo vuole presto al suo fianco, non ho dubbi. Per questo motivo, l'accordo per il trasferimento è imminente. So che le cose andranno bene al Barcellona e che Lautaro sarà un ottimo sostituto di Suarez. E' l'erede ideale e grazie al Barca continuerà a crescere come giocatore e come uomo".