Lautaro Martinez allontana Messi: "Mi vuole al Barcellona? Io penso all'Inter"

A segno in casa del , e protagonista in generale di un grande avvio di stagione, Lautaro Martinez punta anche la . Quasi intoccabile nell'attacco dell' , proprio lui è il protagonista di un'intervista a 'Sky Sport'. Partendo da un episodio particolare: lo scambio della maglia con Leo Messi al termine del match del Camp Nou.

"Io gliel'ho chiesta prima degli altri e così lui l'ha data a me. Leo vuole giocare con me? Ma in nazionale... Al Barcellona? No, io penso all'Inter. Poi giocare con lui in nazionale è un sogno, già da bambino lo ammiravo. Ma ora la testa è all'Inter, ho molti obiettivi che voglio raggiungere".