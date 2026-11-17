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Fuori dal 10 ottobre con l'Inter e assente anche in Nazionale, Lautaro è pronto a riprendersi un ruolo da protagonista dopo oltre un mese lontano dai campi. L'obiettivo è esserci già contro l'Atalanta al rientro dalla sosta, ma sarà Chivu a valutare la gestione del Toro, con l'intenzione di ridurre al minimo i rischi.

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Lautaro si è fatto male in Champions contro il Club Brugge, saltando in totale ben sette partite, cinque in campionato e due in Champions.

Partite che l'Inter ha praticamente sempre vinto, fatta eccezione per il derby col Milan, unica nota negativa in termini di risultati di questo periodo senza Lautaro.

L'assenza del Toro, però, si è fatta sentire eccome. Con l'argentino in campo, l'Inter fa tutto un altro gioco. Soltanto la sua presenza sposta gli equilibri, sia per il peso specifico che per i movimenti. Il suo recupero è una notizia fondamentale per Chivu, specie in un periodo che vedrà l'Inter affrontare l'ennesimo tour de force.

ZANETTI ANNUNCIA IL RIENTRO

Javier Zanetti, ex capitano e vice presidente del club nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento di presentazione del Trofeo Galbiati per parlare proprio del momento che sta attraversando il suo connazionale: "Lautaro veramente sta facendo, in questi ultimi periodi, le ultime prove coi medici per essere a disposizione. Credo che abbia fatto una riabilitazione con i dottori, con lo staff, sempre molto accurata. E conoscendo lui, la voglia che ha di tornare, mi auguro che possa essere già a disposizione".

LAUTARO TORNA IN GRUPPO

Lautaro è già tornato a lavorare con il gruppo nella giornata di martedì. Con lui anche Marcus Thuram, che aveva rinunciato alla Nazionale ed è completamente ristabilito. L'argentino contro l'Atalanta, alla ripresa, ci sarà. Sicuramente verrà convocato, poi sarà Chivu a gestirlo in termini di minutaggio e prossimi impegni.

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LAUTARO TITOLARE O NO CONTRO L'ATALANTA

Il Toro farà di tutto per giocare dal 1' contro la Dea, ma come detto Chivu vuole evitare ogni tipo di rischio al rientro da un infortunio muscolare così delicato. Il programma, ad oggi, prevede la gestione di Lautaro, che dovrebbe dunque partire in panchina a Bergamo ed entrare nella mezz'ora finale, per provare a spaccare la partita.

CALENDARIO FOLTISSIMO

Il rientro dalla sosta coinciderà per l'Inter con un autentico tour de force in cui la presenza del capitano sarà fondamentale. Oltre alla trasferta di Bergamo in programma domenica 22 novembre a partire dalle 20.45, in 31 giorni fino al 22 dicembre, i nerazzurri affronteranno 9 partite affrontando 4 competizioni diverse. Fra queste, oltre a campionato e Champions League ci saranno anche gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa e la finale della Supercoppa Italiana che si giocherà a San Siro proprio il 22 dicembre contro la Lazio.