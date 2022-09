Lautaro e Messi trascinano l'Argentina: 3-0 all'Honduras senza Dybala e Di Maria

La nazionale 'Albiceleste' guidata da Scaloni si impone agevolmente nell'amichevole contro l'Honduras: in goal il 'Toro', Dybala e Di Maria a riposo.

Tutto facile per l'Argentina di Lionel Scaloni. L'Albiceleste si è imposta con un netto 3-0 al termine dell'amichevole disputata contro l'Honduras. Protagonisti l'attaccante dell'Inter, il 'Toro' Lautaro Martinez, e Lionel Messi, autori delle reti decisive con l'asso del PSG in goal due volte.

La sfida, disputato all'Hard Rock Stadium di Miami, si è sbloccata dopo appena un quarto d'ora di gioco con il goal di Lautaro Martinez, servito perfettamente dal Papu Gomez.

A pochi istanti dall'intervallo sale in cattedra Lionel Messi, che prima firma il calcio di rigore del 2-0 battendo il portiere avversario Luis Aurelio Lopez Fernandez nel recupero della prima frazione di gioco e poi completa l'opera nella ripresa con un pallonetto meraviglioso da fuori area con cui al 69' chiude i conti con il definitivo 3-0.

Lionel Scaloni, che sale a quota 34 partite senza sconfitta prolungando la striscia d'imbattibilità, manda in campo nel primo tempo Lautaro Martinez, sostituito poi all'intervallo da Julian Alvarez del Manchester City, e Leandro Paredes, fuori al 64' per Enzo Fernandez, mentre risparmia gli altri due 'italiani' Angel Di Maria e Paulo Dybala.

"Ho deciso di non rischiare Paulo" ha dichiarato Scaloni al termine del match.

Il calciatore della Juventus ha assistito dalla panchina per 90 minuti al successo dei compagni, mentre Dybala non era nella lista dei convocati per l'incontro amichevole nonostante faccia parte della spedizione dell'Argentina.