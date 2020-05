Lautaro al Barcellona? Scaloni lo avvisa: "Dovrà lottare per un posto"

Il possibile trasferimento di Lautaro al Barcellona preoccupa il ct argentino Scaloni: "Vorrei che giocasse con continuità".

E' la trattativa del momento, in non si parla d'altro da settimane: Lautaro Martinez è un obiettivo sensibile del che lo ha messo nel mirino da quando, in , il 'Toro' ha saputo far male a Messi e compagni con il goal del momentaneo vantaggio dell' al 'Camp Nou'.

Un colpo di fulmine avallato dalla stessa 'Pulce' che vorrebbe riabbracciare il connazionale con cui condivide già lo spogliatoio dell' : proprio il commissario tecnico dell'Albiceleste, Lionel Scaloni, si era detto favorevole ad un approdo in Catalogna di Lautaro che non farebbe altro che affinare l'intesa con la stella di Rosario.

Ai microfoni di 'Radio La Red', però, Scaloni ha voluto comunque lanciare un avvertimento all'ex Racing Club sulle difficoltà che incontrerebbe a Barcellona dove, rispetto all'Inter, la concorrenza per un posto da titolare sarebbe agguerritissima.

"Se Lautaro arriverà a Barcellona credo che il tecnico cercherà un modo per farlo giocare: dovrà comunque lottare per guadagnarsi il posto. Sottrarlo all'Inter non sarà facile, mi piacerebbe se giocasse con continuità".

A Milano Lautaro può contare su una squadra che gioca anche in funzione delle sue qualità, aspetto che a Barcellona probabilmente non sarebbe replicabile.