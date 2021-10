Lautaro fa volare l'Argentina: gol e assist contro l'Uruguay

Lautaro Martinez veste i panni del trascinatore e guida l'Argentina verso il successo contro l'Uruguay. L'attaccante interista segna e fa segnare.

Sembrava destinato a saltare la gara per infortunio, invece Lautaro Martinez si è ritagliato un ruolo di protagonista contro l'Uruguay. L'attaccante dell'Inter ha trascinato l'Argentina nella decima gara del girone qualificazione sudamericano ai Mondiali 2022 vinta dall'Albiceleste per 3-0.

Dopo aver saltato la sfida contro il Paraguay, il Toro si è preso una maglia da titolare per la gara contro la Celeste e ha mostrato di aver messo alle spalle i guai fisici. Dopo l'1-0 dei padroni di casa siglato da Lionel Messi, Lautaro ha prima servito l'assist per il raddoppio di Rodrigo De Paul per poi trovare la via del gol e siglare così il definitivo 3-0.

Martinez è stato sostituito dopo 65 minuti di gioco, con il ct argentino Lionel Scaloni che ha mandato in campo al suo posto il compagno di squadra nell'Inter Joaquín Correa. Una buona notizia anche per Simone Inzaghi, che spera di poter contare sul suo numero 10 dopo la gara tra Argentina e Perù in programma all'1:30 (ora italiana) di venerdì in vista della sfida contro la Lazio in programma sabato 16 ottobre alle 18 all'Olimpico.