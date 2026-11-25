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In casa nerazzurra vige la cautela: l’argentino non verrà rischiato in maniera inopportuna, ecco perchè contro lo Stoccarda giocheranno ancora il francese ed Esposito.

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Lautaro in panchina, Pio e Thuram titolari. Dovrebbe essere questa la decisione di Chivu in vista di Inter-Stoccarda, gara valida per il quinto turno della League Chase di Champions League.

Considerando la classifica nerazzurra, che vede la squadra diciassettesima al momento, è evidente quanto sarà cruciale l’appuntamento di San Siro contro i tedeschi.

Che, però, vedrà ancora il capitano in panchina, con la scelta della titolarità pronta a ricadere sul francese e sulla punta della nostra Nazionale.

SECONDA PANCHINA PER LAUTARO

Ovviamente per Lautaro, subentrato al minuto 77 contro l’Atalanta, non è una bocciatura tecnica ma bensì una scelta conservativa per preservarne le condizioni fisiche dopo l’infortunio.

Certo è che la seconda esclusione consecutiva dall’undici titolare rappresenta un evento piuttosto raro nella sua recente storia in nerazzurro.

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SCELTA DI PURA PRUDENZA

Lautaro viene da un mese di stop per il risentimento muscolare ai flessori dopo il match contro il Brugge. Un ko che lo ha costretto a restare fermo per cinque gare di Serie A, fra cui il derby contro il Milan del 31 ottobre e due sfide di Champions League oltre a fargli saltare gli impegni di novembre con la nazionale argentina.

Lautaro è poi tornato contro l’Atalanta, ma subentrando per poco più di un quarto d’ora a Bergamo.

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LE DIFFERENZE CON LA PASSATA STAGIONE

Questa differente tipologia di approccio è profondamente differente rispetto allo storico con Chivu di Lautaro. In passato, non appena possibile, l’allenatore rumeno ha impiegato il capitano, come ad esempio ad aprile, quando si riprese subito il posto con la Roma dopo 40 giorni di assenza per un risentimento al solo, rimediando immediatamente un nuovo ko.

Per questo il diktat è la prudenza: non verranno corsi rischi, la gestione del capitano è troppo importante.

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IL MOMENTO DI PIO E THURAM È OTTIMO

Del resto, peraltro, il momento di Pio Esposito e Thuram è ottimo: la coppia è una delle cose migliori viste in stagione in maglia nerazzurra. Il bomber italiano vive uno straordinario momento di forma e, dopo i due goal in Nazionale, ha realizzato una tripletta con l’Atalanta, così come sta facendo benissimo il francese. In Champions toccherà ancora a loro e, in caso di necessità, per Lautaro ci sarà spazio a gara in corso.