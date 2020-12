Laurent Blanc torna in pista: ha firmato con l'Al Rayyan per 18 mesi

Dopo 4 anni e mezzo dall'addio al PSG, Laurent Blanc ha trovato una nuova squadra: rimpiazza l'ex Napoli Montezine sulla panchina dell'Al Rayyan.

Laurent Blanc in . Non per guidare una Nazionale ai Mondiali in programma tra un paio d'anni, ma per partecipare al campionato locale. L'Al Rayyan ha infatti annunciato ufficialmente l'arrivo dell'ex allenatore del e della .

Blanc, che ha firmato un contratto di 18 mesi e che rimpiazza l'ex napoletano Fabio Montezine sulla panchina dell'Al Rayyan, torna così ad allenare dopo la bellezza di 4 anni e mezzo: la sua ultima esperienza risaliva al triennio con il PSG, concluso nell'estate del 2016 per far spazio a Unai Emery.

Nel frattempo, Blanc è stato accostato a una serie di squadre bisognose di un nuovo allenatore. Francesi, ma non solo. In , qualche tempo fa, si era parlato ad esempio anche della . Ma nessuna trattativa è mai sfociata nella fumata bianca.

Il futuro dell'ex centrale dell' sarà così l'Al Rayyan, che attualmente occupa la sesta posizione della Qatar Stars League, con 13 punti ottenuti dopo le prime 9 giornate. Il volto più noto della squadra è Yacine Brahimi, ex , messosi in luce con l' ai Mondiali brasiliani del 2014.