L'Atletico Madrid vuole tenersi Morata nel 2019-2020: 16M al Chelsea

L'Atletico Madrid è disposto a versare circa 16 milioni di euro nelle casse del Chelsea per poter trattenere Morata anche nella prossima stagione.

L' vuole tra le proprie fila Alvaro Morata anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Goal la dirigenza dei Colchoneros, che lo scorso gennaio ha preso il giocatore dal con la formula del prestito per un anno e mezzo, verserà nelle casse dei Blues la somma di 16 milioni di euro per poterlo avere a disposizione nella propria rosa anche nel 2019-2020.

L'accordo infatti prevede che il Colchoneros paghino proporzionalmente una quota di ciò che il Chelsea ha pagato per acquistare Morata (preso dal per circa 80 milioni di euro). Esiste però al contempo una clausola che prevede la possibilità per la squadra di Sarri di poter esercitare il diritto di riscatto nei confronti dello spagnolo prima della data del 15 luglio.

Simeone è soddisfatto delle prestazioni dell'ex e Real Madrid ed è convinto che in futuro le cose possano andare ancora meglio. Il diretto interessato, che pur di accasarsi dall'altra parte di Madrid si è ridotto lo stipendio, ha giocato 16 partite (13 da titolare), segnato sei reti e si è segnalato come uno dei migliori della squadra in questo ultimo quarto della stagione.