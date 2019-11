L'Atlético Madrid ritrova Joao Felix: convocato per il Granada

Dopo un mese, Simeone e l'Atlético Madrid ritrovano Joao Félix: il portoghese è stato convocato per la sfida contro il Granada e con la Juve ci sarà.

Il 19 ottobre scorso l'Atlético Madrid e i suoi tifosi hanno tremato: all'80' del match contro il , Joao Félix è uscito malconcio da un contrasto in cui ha appoggiato male il piede. Un mese dopo, il sospiro di sollievo.

Il talento portoghese classe 1999, costato 126 milioni di euro, è tornato a disposizione di Diego Simeone un mese dopo la distorsione alla caviglia. Il tecnico lo ha convocato per la sfida contro il Granada di domani alle 18.30.

Già in settimana filtrava ottimismo in casa 'Colchoneros'. Le buone sensazioni sono state confermate dalla lista diramata da Simeone, nella quale spiccano le assenze di Thomas, Saul e Diego Costa, chi per squalifica (i due centrocampisti) e chi per infortunio (l'attaccante).

Difficile dire se Joao Felix sarà pronto per partire dal primo minuto, ma diicerto l'obiettivo di Simeone è averlo al top per la sfida contro la in . I bianconeri si giocheranno il primo posto, gli spagnoli la qualificazione, ancora non sicura. Lo faranno però con l'ex in squadra.