L'Atletico Madrid contro la Juventus: "E' come il Real, azioni dubbie a loro favore"

Gil Marin, amministratore delegato dell'Atletico Madrid, attacca la Juventus: "Chiellini ha ingannato l'arbitro sul goal di Morata".

Non accennano a placarsi le polemiche dopo Atletico Madrid-Juventus con i Colchoneros che protestano per alcune decisioni arbitrali, prima tra tutte l'annullamento del goal di Morata col VAR per presunto fallo su Chiellini.

A sbottare adesso è Gil Marin, amministratore delegato dell'Atletico Madrid, che dal Messico se la prende con la Juventus e in particolare col suo capitano.

"Per battere club potenti come la Juventus o il Real Madrid non basta giocare una buona partita ma devi essere molto, molto superiore perché ogni decisione dubbia va a loro favore. Nell'azione del goal annullato è evidente che l'esperienza del difensore della Juventus è sufficiente per ingannare l'arbitro".

Quindi il dirigente dell'Atletico Madrid ribadisce il concetto e chiede maggiore tutela da parte dei direttori di gara.

"Difendo con forza il VAR e l’onestà degli arbitri, ma è altrettanto vero che ultimamente non abbiamo molta fortuna con le varie interpretazioni. Quello che chiedo è che siano più coraggiosi nella gestione degli episodi dentro l’area di rigore".

Infine Gil Marin torna sull'episodio del goal annullato a Morata.