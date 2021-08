L'Atalanta si rinforza in difesa: ufficiale l'arrivo di Demiral dalla Juventus

Il difensore turco si è ufficialmente trasferito dalla Juventus all'Atalanta: il club nerazzurro ne ha annunciato l'arrivo negli scorsi minuti.

La Dea mette a segno un colpo importante per la difesa: negli scorsi minuti è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Merih Demiral dalla Juventus all'Atalanta.

"Atalanta B.C. comunica l’acquisto del calciatore Merih Demiral dalla Juventus a titolo temporaneo con diritto di opzione".

Attraverso un post sul proprio profilo Twitter, la società nerazzurra ha annunciato l'arrivo del difensore turco classe '98, alla Juventus dal 2019, impegnato a inizio estate con la maglia della Turchia agli Europei.

Demiral si trasferisce all'Atalanta in prestito con diritto di riscatto, ma con tutta l'intenzione di far bene e di confermare quanto già mostrato in Italia, per raggiungere traguardi importanti sotto la guida di Gian Piero Gasperini.

Si chiude così l'esperienza in bianconera, caratterizzata da 32 presenze e 1 rete, ma anche di ottime prestazioni.