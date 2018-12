L'Atalanta si gode Zapata: 8 goal nelle ultime 5 gare

Rispetto alla prima parte di stagione, l'Atalanta ha un uomo in più. Duvan Zapata è rinato e non si ferma più; oggi la doppietta contro la Juventus.

Nella stagione dell'Atalanta c'è una data che ha cambiato il rendimento, in meglio, della squadra di Gasperini. Giorno 4 novembre, dopo un digiuno di più di due mesi, Duvan Zapata è tornato a segnare in Serie A, contro il Bologna.

Da quel momento, l'attaccante colombiano si è trasformato in un nuovo giocatore. Non solo i goal, che sono tantissimi, ma soprattutto un continuo supporto alla manovra, un aiuto costante alla squadra e una prestanza fisica senza uguali. Ad esempio contro l'Inter non ha segnato, ma è stato fondamentale nel 4-1 della Dea.

Ma quello che impressiona è la striscia delle ultime cinque partite dell'Atalanta. In questo lasso di tempo, Duvan Zapata ha siglato la bellezza di otto goal. Otto reti in cinque partite. Ma non sono goal banali, oggi il colombiano ha segnato una doppietta contro la Juventus, non proprio una cosa semplice da vedere in Serie A.

Oltre questi due contro la Vecchia Signora, andando a ritroso, ci sono i goal contro Genoa, Lazio, la tripletta all'Udinese e la segnatura contro il suo vecchio Napoli.

Contro la Juventus, Duvan Zapata è stato dominante, per altro contro difensori come Chiellini e Bonucci. Questi solo alcuni dei suoi numeri: 2 tiri nello specchio, 4 occasioni create, 40 tocchi di palla in totale, tre falli subiti e tre falli fatti. Inoltre una copertura del campo in tutta la sua ampiezza da sinistra a destra.