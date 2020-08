L'Atalanta si avvicina a Miranchuk: colpo da 14 milioni

In attesa di riavere Josip Ilicic, Gasperini potrebbe accogliere ben presto a Bergamo un altro fantasista: Aleksey Miranchuk della Lokomotiv.

Aleksey Miranchuk lo abbiamo visto soprattutto nella scorsa , quando con la Mosca si rese protagonisti di due goal consecutivi alla , uno nella gara d'andata del girone e uno al ritorno.

Adesso potrebbe arrivare in , ma all'. Come evidenziato da 'Sky Sport', il club nerazzurro continua a lavorare per portare in Italia il jolly offensivo, classe 1993, della e la trattativa prosegue positivamente.

Si parla di una trattativa da 14 milioni di euro, quindi Miranchuk arriverebbe a titolo definitivo. Può giocare da trequartista e da seconda punta. Quindi nello scacchiere di Gasperini potrebbe alternarsi a Ilicic e Gomez, alle spalle dell'unica punta, che di norma è Zapata.

Miranchuk sarebbe alla prima avventura fuori dalla , visto che gioca praticamente da sempre nella sua Lokomotiv Mosca.