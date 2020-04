L'Atalanta prepara il dopo Ilicic: piace De La Vega, talento del Lanus

L'Atalanta avrebbe messo gli occhi su Pedro De La Vega, talento del Lanus che piace pure al Manchester City. Per l'attacco idea Marcos Paulo.

L' è ormai entrata di diritto nel novero delle big di ed in tal senso si muove anche sul calciomercato, dove gli uomini mercato orobici provano a piazzare l'ennesimo colpo di prospettiva. Ma anche per il presente.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'ultima idea porta dritti in : l'Atalanta avrebbe puntato il mirino su Pedro De La Vega, classe 2001 del Lanus già seguito in passato da Inter e Genoa ma oggi nel mirino del Manchester City.

De La Vega a Bergamo viene visto come l'erede ideale di Ilicic, considerato che lo sloveno ha già 32 anni e avrà bisogno di tirare il fiato. A differenza di Ilicic, l'argentino è destro di piede ma può giocare su entrambi i lati del tridente offensivo.

Il costo si aggira intorno ai 10 milioni di euro ed il suo contratto è in scadenza nel 2023. La concorrenza però come detto non manca, anzi.

In invece gioca Marcos Paulo, diciannovenne attaccante del Fluminense con cui ha già segnato 6 goal in 32 presenze. Nelle idee dell'Atalanta lui potrebbe raccogliere l'eredità di Zapata. Idee appunto, ma di altissimo livello.