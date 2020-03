L'Atalanta per la storia nel silenzio di Valencia: il calcio europeo resiste

Non è un momento facile, ma per adesso la Champions League resiste. E l'Atalanta si gioca la sua storia con la sfida contro il Valencia.

Non è un momento semplice in cui giocare a calcio e concentrarsi esclusivamente sulla sfera che rotola sul prato verde. Ma l' stasera ha l'onore e l'onere di giocarsi un pezzo di storia del club e di poter portare un sorriso ad una città come Bergamo, una delle più in difficoltà per le misure restrittive del Coronavirus.

Atalanta e partiranno dal 4-1 dell'andata di San Siro ed in più la squadra di Gasperini avrà il "vantaggio" di giocare a porte chiuse, in un Mestalla che solitamente invece si trasforma in una bolgia e trascina la squadra di casa.

L'eventuale raggiungimento dei quarti di finale, per l'Atalanta, sarebbe un traguardo storico, incredibile. La 'piccola' Dea tra le otto migliori squadre del mondo, dove arrivati a quel punto è vietato smettere di sognare, soprattutto se hai un gruppo come quello nerazzurro.

Per farlo però bisognerà portare a casa un buon risultato dalla trasferta in .

Gasperini avrà il problema della sostituzione dell'infortunato Toloi in difesa. Davanti al portiere Gollini, da centrale destro potrebbe giocare il recuperato Djimsiti, con Caldara e Palomino a completare il reparto. A centrocampo sulla destra dovrebbe esserci Hateboer, con Gosens a sinistra e De Roon e Freuler come interni. Davanti Pasalic potrebbe essere preferito a Duvan Zapata, giostrando in un attacco leggero alle spalle del 'Papu' Gomez e di Ilicic.

Celades dovrebbe affidarsi al 4-4-2. In attacco Gameiro affiancherà il recuperato Rodrigo, rientrato di recente dall'infortunio, A centrocampo sulle due fasce agiranno a destra Ferran Torres e a sinistra Guedes. In mezzo Soler e Dani Parejo. In difesa non recupera dall'infortunio Mangala: Coquelin dovrebbe far coppia con Diakhabi al centro. Florenzi e Gayá saranno i due terzini, con Cillessen fra i pali. Indisponibili per infortunio Garay, Maxi Gómez, Piccini e Manu Vallejo.

Il Valencia non vince da nove partite nella fase a eliminazione diretta di (5N, 4P) e non realizza tre gol in un match a eliminazione diretta dal successo per 3-0 contro il United nel maggio 2001. Insomma i numeri parlano bergamasco...

VALENCIA (4-1-4-1): Cillesen; Florenzi, Coquelin, Diakhabi, Gayá; Ferran Torres, Soler, Dani Parejo, Guedes; Rodrigo, Gameiro.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez