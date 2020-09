L'Atalanta ha scelto Piccini: arriva dal Valencia, sostituirà Castagne

Cristiano Piccini sarà l'erede di Castagne, trasferitosi al Leicester: l'ex giocatore della Fiorentina arriva in prestito con diritto di riscatto.

Cinque giorni dopo la cessione di Timothy Castagne al , l' ha trovato il sostituto: è Cristiano Piccini, che torna a giocare in dopo le stagioni trascorse in e in con le maglie di Betis, e .

Operazione chiusa, secondo 'Sky Sport', tra l'Atalanta e il Valencia: Piccini, atteso già in serata a Bergamo, arriverà in prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto a favore dei nerazzurri.

Il giocatore toscano, come detto, rimpiazzerà il vuoto lasciato sulla fascia destra da Castagne. Inizialmente l'Atalanta aveva puntato sul romanista Karsdorp, ma l'affare è saltato. Poi si era parlato pure di Zappacosta, cavallo di ritorno.

L'Atalanta sarà la quinta formazione italiana di Piccini. Il neo nerazzurro ha già giocato con la , dove è cresciuto, e poi con la Carrarese, con lo e col , dove nel 2013/14 ha disputato la sua unica vera stagione in A prima di andare all'estero.