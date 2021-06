L'Atalanta guarda in casa Bologna: obiettivo Palacio e accelerata su Tomiyasu

Nerazzurri al lavoro sul mercato per definire i primi rinforzi. Gasperini invoca il pupillo Palacio, su Tomiyasu accordo vicino.

La prossima stagione sarà la terza consecutiva per l'Atalanta in Champions League. Triplo impegno chiama, inevitabilmente, rinforzi. Come quelli chiesti da Gian Piero Gasperini per dare ancora più profondità ad una rosa che soprattutto nell'ultimo biennio ha dato lustro di grande abbondanza, in termini di scelte, soprattutto dalla cintola in su.

Secondo quanto riportato da 'Sky' gli uomini di mercato nerazzurri avrebbero già messo nel mirino i primi due obiettivi utili per rimpolpare la rosa della Dea in vista del campionato 2021-2022.

Il primo è un'espressa richiesta di Gian Piero Gasperini che alle porte del suo quinto anno in quel di Bergamo sogna di riabbracciare il pupillo Rodrigo Palacio, già allenato ai tempi del Genoa. L'argentino non rinnoverà il contratto in scadenza con il Bologna e sarà libero di accasarsi a parametro zero dopo il 30 giugno.

Una soluzione low cost ma che garantirebbe un'alternativa d'esperienza in un reparto che - con la probabile uscita di Ilicic - necessita di un ulteriore innesto da aggiungere agli intoccabili Muriel e Zapata.

Restando in casa rossoblù, si prospetta decisamente più onerosa l'operazione che dovrebbe portare in nerazzurro il difensore giapponese Takehiro Tomiyasu. Walter Sabatini ha già rifiutato un'offerta di 18 milioni comprensiva di bonus ma la sensazione è che attorno ai 20 si possa chiudere.

L'Atalanta studia dunque il colpo in salsa nipponica per aggiungere un tassello al reparto difensivo, destinato a perdere Mattia Caldara.