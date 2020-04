L'assurdo caso del Lione: fuori dalle coppe con una finale da giocare

La Ligue 1 è stata ufficialmente sospesa ed il Lione è rimasto fuori dall'Europa. Tuttavia ci sarebbe potuto arrivare vincendo la Coppa di Lega.

Il primo top campionato che ha annunciato ufficialmente la conclusione della stagione causa Coronavirus è la . La classifica finale è stata calcolata con la media punti e il si è laureato campione.

L'assegnazione del titolo è sicuramente il verdetto che si porta dietro meno polemiche, considerando che il PSG era in netto vantaggio e che avrebbe trionfato comunque anche se la stagione si fosse conclusa regolarmente.

Tuttavia non si può dire la stessa cosa dei piazzamenti europei. In tal senso il è probabilmente la squadra che ha da recriminare più di tutte, essendo rimasta fuori dalle coppe per la prima volta dal 1997.

Le classement final de la saison 2019 / 2020 🚨



La classifica finale per media punti vede il Lione al settimo posto, dunque fuori da tutto, ma oltre al danno c'è anche la beffa. L'OL avrebbe infatti dovuto disputare la finale di Coppa di Lega contro il PSG e in caso di vittoria si sarebbe qualificato direttamente in .

La federcalcio francese ha però deciso di sospendere entrambe le coppe nazionali, nonostante rimanessero da giocare soltanto le finali, sia nel caso della Coppa di Lega che nel caso della Coppa di , dove si sarebbero dovute affrontare PSG e .

Dunque in questo modo il Lione si è visto doppiamente privato dalla possibilità di qualificarsi in Europa, sia in campionato che tramite la coppa. Una situazione davvero paradossale che lascerà spazio a parecchie polemiche e probabilmente anche ricorsi.