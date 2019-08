L'Arsenal cerca un difensore centrale: Upamecano in pole, Rugani l'alternativa

L'Arsenal, che sta per vendere Koscielny al Bordeaux, cerca un difensore centrale: Upamecano in pole, piace anche Rugani della Juventus.

Il calciomercato inglese vive giornate frenetiche in vista della fine della finestra estiva, fissata per giovedì 8 agosto alle ore 18.00. Fra i club più attivi Oltremanica anche l' di Unai Emery, che sta per cedere Laurent Koscielny al ed è alla ricerca di un difensore centrale.

Il primo nome sul taccuino del Gunners, secondo quanto appreso da Goal, è quello di Dayot Upamecano del . Per il forte centrale francese, che era stato seguito nelle scorse settimane anche dal in , il club londinese sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 76 milioni di euro (70 milioni di sterline).

Koscielny è già in per sottoporsi alle visite mediche con i girondini, che per prenderlo verseranno 5 miioni di euro nelle casse dei Gunners. Solo qualora il colpo Upamecano dovesse sfumare, i Gunners virerebbero su altri nomi.

Fra le alternative una delle più importanti è rappresentata da Daniele Rugani, difensore che la sarebbe pronta a cedere qualora arrivasse un'offerta congrua al valore del giocatore.