L'arrivo di Salah in Italia: la scommessa della Fiorentina, lo scambio con Cuadrado

Il 2 febbraio 2015 Mohamed Salah si trasferisce alla Fiorentina, che contestualmente spedisce Cuadrado al Chelsea. Sarà una scommessa vinta...

Adesso tutti conoscono Mohamed Salah, tutti pensano che l'egiziano sia uno dei più forti calciatori del mondo. Ma non tutti, anzi, quasi nessuno, voleva puntare su di lui nel gennaio del 2015. Ma facciamo un passo indietro nel tempo, solo di qualche anno.

Salah comincia a brillare nel tra il 2012 ed il 2014; il non ha dubbi nell'acquistarlo nel 2014 per 15 milioni di euro. Il classe 1992 mostrava tecnica, velocità e lampi di assoluto genio. Ma arrivato in Premier League, delude totalmente le aspettative.

Ritenuto ancora giovane e acerbo, anche da Josè Mourinho, il Chelsea decide allora di cederlo per farlo maturare. La squadra che più di ogni altra crede nel ragazzo egiziano è la .

Altre squadre

Salah arriva nell'ambito dell'operazione che contestualmente porta Juan Cuadrado al Chelsea. L'affare generale recita così: il colombiano vola a Londra per 32 milioni più il prestito di Mohamed Salah.

Sarà una scommessa vinta al 100% dalla Fiorentina, con Salah che arricchisce tecnicamente la Viola, mentre Cuadrado sarà destinato ad annaspare al Chelsea. Il tutto con 32 milioni di euro in più nelle proprie casse.

La Viola lo prende inizialmente in prestitio, nel mercato invernale, fino al termine della stagione. Anche se, come vedremo, niente di quella trattativa sarà mai chiarito del tutto.

In il calciatore esplode: in quella seconda parte di stagione mette a segno 9 goal complessivi tra , e . Sulla fascia destra della Fiorentina è scatenato e Vincenzo Montella riesce a dargli la giusta collocazione e la fiducia necessaria, che ovviamente cerca un ragazzo di 23 anni.

Il calciatore egiziano diventa un idolo per la Curva Fiesola di Firenze e tutti sperano che possa restare anche per la stagione successiva. La Fiorentina a questo punto, a fine campionato, rivela di una cifra concordata con il Chelsea per il riscatto del calciatore. Versa questi 15 milioni di euro nelle casse inglesi ed è sicura di aver riscattato Salah.

Ma il giocatore, e qui nasce una gigantesca controversia (anche legale) tra le due parti, sostiene di avere in mano una scrittura privata (firmata al momento del primo arrivo in Italia) con la quale può liberarsi unilateralmente dal club.

Ne nasce una telenovela clamorosa, che alla fine comunque vede il calciatore tornare al Chelsea, anche se solo momentaneamente. L'estate del 2015 sarà proprio quella di Mohamed Salah. Tra il Chelsea e la Fiorentina cominciano ad inserirsi tutte le pretendenti.

L'articolo prosegue qui sotto

In Italia sembra l' la più determinata ad acquistare il calciatore ma alla fne la spunta la : i giallorossi versano 5 milioni al Chelsea e lo acquistano in prestito oneroso con diritto di riscatto, diritto che puntualmente sarà esercitato l'anno seguente per 15,5 milioni di euro.

Adesso Mohamed Salah è uno dei calciatori più famosi del mondo, gioca in una delle squadre più forti del momento e nella sua bacheca conta già titoli come Champions Leaue e Mondiali per Club.

Ma forse senza quei quattro mesi alla Fiorentina, di riscatto ed esplosione sotto gli occhi di tutti, tutto questo non sarebbe successo...