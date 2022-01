'El Bati' Larrivey torna in Italia? C'è Cosenza dopo gli anni di Cagliari

Alcuni tifosi del Cagliari lo ricordano scuotendo la testa. Altri guardano a El Bati con affetto, nonostante le poche reti segnate in rossoblù. Ora Joaquin Larrivey è sul punto di tornare in Italia, ma non per vestire la casacca del team sardo. Bensì, secondo quanto si evidenzia in Cile, quella del Cosenza, in Serie B.

Svincolatosi dall'Universidad de Chile, dove è entrato nel cuore dei tifosi locali grazie ad una mole di goal segnati decisamente inusuale per chi lo ricorda solamente in Sardegna, Larrivey è ad un passo dal firmare per un altro club rossoblù italiano, per provare a salvarlo e far dimenticare ai tifosi sardi le sole 16 reti in 102 presenze tra il 2007 e il 2012, con i prestiti a Velez e Colon nel mezzo.

La carriera di Larrivey, in fin dei conti, è stata deludente solamente a Cagliari. Arrivato in Italia con il soprannome di El Bati, in virtù della capigliatura alla Batistuta, era reduce da 39 centri in poco più di 90 gare con l'Huracan. Era giovane, in una squadra in grande difficoltà (nonostante l'ottimo materiale su cui lavorare). Che cambiava allenatori come se piovesse

Da allora, Larrivey è quasi sempre andato in doppia cifra. Non solo in campionati minori, ma anche in Liga: prima con il Rayo Vallecano e dunque con il Celta Vigo. Lasciata la Spagna si è reso protagonista negli Emirati Arabi Uniti, in Giappone, Paraguay e Cile.

Negli ultimi giorni non si è concretizzato il rinnovo con l'Universidad de Chile, che ha puntato su Ronnie Fernández. E così Larrivet ha preferito ascoltare la proposta italiana: in caso di ingaggio porterà in dote cento reti nelle ultime cinque stagioni e l'esperienza di chi ha trovato il goal nei più svariati campionati mondiali.

Larrivey al Cosenza per quanto? Fino a giugno 2022, con opzione per prolungare il suo contratto di un altro anno. L'accordo verbale è stato raggiunto, ora si attendono nuovi sviluppi per il possibile ritorno dell'argentino, che compirà 38 anni nei prossimi mesi.

Il Cosenza è attualmente quartultimo in Serie B, con quattro sconfitte nelle ultime cinque gare: patron Guarascio ha già optato per un cambio in panchina, richiamando Occhiuzzi al posto di Zaffaroni. Ora il calciomercato in entrata, con l'esterno d'attacco croato Marin Jakolis e forse, chissà, anche Larrivey.