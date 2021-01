Largo ai giovani: la Juventus di Coppa Italia segue la filosofia di Pirlo

Da Frabotta a Fagioli, passando per Dragusin, Di Pardo e Da Graca: il tecnico bianconero concede ampio spazio ai giovani in rampa di lancio.

2002, 1998, 1999, 1999. La difesa della per la sfida di Coppa contro la ieri sera era composta da calciatori nati quando Gianluigi Buffon, che li coordinava tra i pali, era già un portiere affermato e aveva già preso parte a un Mondiale. Sebbene l’avversario fosse di una categoria inferiore, Andrea Pirlo non ha avuto paura di mandare in campo una retroguardia anagraficamente giovanissima per le abitudini del calcio italiano. Posto che poi uno di questi è Matthijs de Ligt, calcisticamente ben più maturo dei suoi 21 anni.

Il senso, comunque, non muta. Perché se l’olandese e Demiral sono parte integrante della rosa della prima squadra e godono (e ci mancherebbe) da un anno e mezzo della fiducia di chi ha in mano la gestione tecnica - prima Sarri, ora Pirlo - per Radu Dragusin e Gianluca Frabotta il discorso è tutt’altro che scontato. Come per gli altri esordienti visti contro la SPAL o contro il . In generale, nella di Coppa.

Largo ai giovani. Non solo quelli affermati come Kulusevski, ma anche quelli che stanno crescendo in casa. Che, ormai, possono essere considerati parte integrante della rosa della prima squadra. Le famigerate ‘liste’ e la scarsa presenza di CTP, i giocatori cresciuti nel vivaio del club, hanno portato la Juventus ad adottare questa filosofia. Niente più rose lunghe. Piuttosto, promozione immediata in prima squadra quei ragazzi che teoricamente Pirlo avrebbe dovuto allenare nel suo primo anno in panchina, prima che le carte in tavola cambiassero.

Ciò che non è cambiato, nemmeno nel corso dei mesi sulla panchina della prima squadra, è la filosofia da cui parte il pensiero del tecnico bianconero. Lo ha dimostrato sin dalle sue prime panchine: Frabotta lanciato alla prima (già con Sarri aveva messo minuti), poi la fiducia a Manolo Portanova schierato titolare contro il Crotone, Dragusin impegnato in contro la Dynamo Kiev per 20 minuti. E ci sarebbe anche il minuto giocato da Vrioni nel finale di Juventus- .

Il doppio impegno casalingo di ha confermato questa tendenza, spingendo ulteriori giovani dell’Under 23 e della primavera direttamente verso la prima squadra. Contro il Genoa erano stati Wesley e Rafia a fare il proprio esordio, il secondo peraltro con goal decisivo. Contro la SPAL è toccato all'attesissimo Nicolò Fagioli partire dal primo minuto, mentre per Di Pardo e Da Graca c'è stato spazio a partita in corso.

Arrivati chi dalla seconda squadra e chi dalla primavera, sono riusciti tutti a disimpegnarsi discretamente anche al piano di sopra. Subendo il giusto la pressione dell’esordio. Chi meglio di altri, naturalmente. D’altronde, il talento non è uguale per tutti. Uguale, invece, il percorso. Che passa dagli allenamenti con la prima squadra in settimana, sì, ma anche dall'apprendistato in Under 23, la famigerata 'seconda squadra' che Pirlo ha applaudito nel post di Juve-SPAL ai microfoni di ‘Rai Sport’.

"La Juventus è stata la prima e unica società a fare la seconda squadra, è stata una scelta azzeccata per la crescita dei giocatori. Bisognerebbe aprire un po' la mente alle altre società, sarebbe importante ci fossero altre seconde squadre in C".

Per ora, invece, c’è soltanto la Juventus. Che da quest’anno, dopo un paio di stagioni di sperimentazione - e un trofeo: la Coppa Italia di Serie C - ha portato anche i suoi primi frutti. Merito della filosofia dell’allenatore, che ha dimostrato di non aver paura a lanciare i giovani. Merito anche di una società che, citando Pirlo, ha fatto una scelta azzeccata. E ora può iniziare a godersi la crescita dei giovani giocatori che arrivano in prima squadra.