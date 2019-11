L'arbitro va a vedere l'episodio al VAR: nello schermo trova un parcheggio

Fuori programma in Israele, con l'arbitro Fuxman che ha assistito ad una strana ripresa fuori dal terreno di gioco.

Non ha certo placato le polemiche, l'utilizzo del VAR. Aiuta gli arbitri? Sì. Risolve ogni problema legato a fuorigioco e simili? No. Intanto però tutto il mondo si sta allargando alla tecnologia, anche con risultati strani e inusuali. Chiedere al signor Fuxman, arbitro di

Israel:

Maccabi Haifa vs Beitar Jerusalem, el árbitro pidió el VAR y



¡¡¡¡¡UNA DE LAS CÁMARAS ESTABA EN EL PARKING!!! pic.twitter.com/xcWBEb3Lxc — 🆁🅴🅶🅻🅰18 (@reglaXVIII) November 13, 2019

Nell'ultimo match di campionato vinto dal Maccabi per 3-1, è stato necessario l'intervento dell'arbitro davanti allo schermo per valutare un tocco di mano nell'area ospite. Penalty al 97' e goal di Chery che ha chiuso i conti, portando i padroni di casa ad allungare sui rivali. Fin qui nulla di strano.

La cosa particolare è che mentre Fuxman osservava l'episodio allo schermo, per qualche istante l'immagine della partita è stata sostituita da quella di un parcheggio, probabilmente quello dello stadio di Haifa. Un fuori programma mai visto, che ha fatto divertire i tifosi presenti.

In Israele, infatti, l'episodio mostrato al direttore di gara è lo stesso che i fans possono vedere nel maxi-schemo dello stadio. Intontiti per qualche secondo, hanno poi dimenticato tutto grazie al penalty assegnato e alla teerza rete dei propri beniamini. Parcheggio o no, una vittoria in più in tasca.