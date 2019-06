L'arbitro Mazzoleni e l'errore che lo tormenta: "Juventus-Genoa, Del Piero giurò che era rigore..."

Paolo Mazzoleni ha appeso il fischietto al chiodo con la fine di questa stagione. Il direttore di gara bergamasco dice stop dopo 28 anni di calcio e oltre 200 partite in A. E ora si racconterà in un libro. Intanto arriva una intervista a 'L'Eco di Bergamo', che rivela qualcosa di interessante riguardante il passato.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L'arbitro, una volta terminata la carriera ufficiale, vuole 'togliersi un peso' e ammette l'errore che più gli è pesato nel corso della sua avventura in . Risale ad un - del 2010.

L'articolo prosegue qui sotto

"Uno degli errori che più mi tormentano è un rigore in Juventus-Genoa: lo fischio, chiedo aiuto ai leader in campo, Del Piero che ha subìto il fallo giura che era in area, i genoani sostengono il contrario. Io l’ho visto in area: rigore. La sera vedo le immagini: fuori area di un metro. Bene: oggi, con il Var, a quell’errore si rimedia in pochi secondi. Perché gli arbitri ambiscono alla trasparenza, non esistono trame per far vincere questo o quello".

"L’arbitro è un uomo, in quanto tale capita che sbagli. Io prima di una gara non ero mai teso, dopo trovavo pace guardandomi allo specchio e guardando dentro me stesso, prima di coricarmi. Lì ho sempre trovato la serenità".