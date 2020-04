L'arbitro Kuipers non perdona Neymar: "Non saremo mai più amici"

I due hanno avuto pesanti battibecchi in campo al Mondiale e in Champions League, con Neymar furioso per la sua direzione di gara.

Un rapporto difficile. Eufemismo. Decisamente complicata la questione quando sul campo si incontrano Neymar e il direttore di gara Bjorn Kuipers, arcinemico del brasiliano nelle gare in cui i due si sono ritrovati faccia a faccia. L'arbitro olandese non lo nasconde.

Spesso, infatti, Neymar ha avuto pesantemente da ridire a proposito dell'arbitraggio del fischietto classe '73, esattamente nel match dei Mondiali tra e e quello tra e nella passata edizione della

Intervistato da 'OP1', Kuipers ha raccontato di come gli insulti da parte di Neymar non sono stati dimenticati:

Altre squadre

"Non torneremo mai ad essere amici".

Nei due match incriminati, Neymar accusò pesanemtente in campo e nel tunnel degli spogliatoi l'arbitro, generando una tempesta di polemiche sui social. Kuipers ha smentito in maniera netta di aver insultato a sua volta il brasiliano, come quest'ultimo evidenziò a margine delle partite.

Neymar non aveva usato giri di parole parlando di Kuipers:

"Il modo in cui ha trattato i calciatori denota una mancanza di rispetto. Per questo mi sono arrabbiato e gli ho detto qualcosa, deve rispettare tutti i calciatori. Non è che avere un fischietto o un cartellino in mano ti rende il padrone del mondo. E lo condanno per come mi ha trattato, spero che chi sta sopra di lui prenda una posizione al riguardo".

In futuro la pace? Si vedrà, in caso di nuovo incontro sul terreno di gioco.