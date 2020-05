L'apprensione di Pradè: "Ho vissuto il Covid-19 in prima persona"

Daniele Pradé ha superato il Coronavirus. Il direttore sportivo della ha raccontato a 'Sky Sport' della malattia e delle giornate difficili che ha trascorso la sua famiglia.

"Ho vissuto il Covid in prima persona. In famiglia si sono ammalati in nove, il virus l’ho portato in casa io: mia moglie, mia figlia, i miei cognati e i nipoti. E soprattuto ai miei suoceri, per cui ho avuto molta paura. Sono stati ricoverati trenta giorni allo Spallanzani. Non riesci ad alzarti dal letto, hai febbre alta, sudore, diarrea, tosse. E la preoccupazione diventa tanta".