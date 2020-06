L'appello dell'ex Torino Hart: "Sono ancora giovane, puntate su di me"

Joe Hart è attualmente svincolato, ma vuole tornare in campo: "Ho soltanto bisogno di qualcuno che creda in me, ripagherò questa fiducia".

Nella sua breve apparizione al non ha lasciato il segno, ma Joe Hart può vantare un passato in club prestigiosi come e . Il portiere inglese è attualmente svincolato, ma in cerca di una nuova avventura.

Ai microfoni della 'BBC', l'ex nazionale inglese lancia un appello alle società:

"Come portiere sono ancora giovane, anche se non mi illudo di poter ricevere la chiamata del per sostituire Courtois. Però so di poter ancora fare ottime cose".

Hart chiede un'altra occasione all'età di 33 anni dopo l'ultima avventura di due anni al :

"Ho soltanto bisogno di qualcuno che creda in me. Prometto che ripagherò questa fiducia".

Arrivato in in prestito dal Manchester City nell'estate del 2016, Hart ha collezionato 37 presenze in maglia granata, per poi fare subito ritorno ai Citizens, che lo hanno girato successivamente al West Ham. Un lento declino per un giocatore che ha vestito la maglia della nazionale dei Tre Leoni per ben 75 volte.