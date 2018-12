Laporte attacca Deschamps: “Non mi convoca per motivi personali”

Il difensore del Manchester City prova a spiegare perché la Francia non lo convochi. Poi aggiunge: “Giocare per la Spagna? È un capitolo chiuso”.

Pedina fondamentale nello scacchiere di Pep Guardiola al Manchester City, escluso di lusso nella Francia di Didier Deschamps. Stiamo parlando di Aymeric Laporte.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Intervistato da ‘EiTB’, il difensore francese ha provato a dare una spiegazione sul perché il CT dei galletti continui a non chiamarlo: “Il mister non mi convoca per ragioni personali e non posso fare altro che rispettare questo fatto”.

“Non penso ci sia una motivazione di campo – ha aggiunto il difensore – Bisognerebbe chiederlo a lui (a Deschamps). Personalmente non ho nulla contro di lui. Se qualcuno ha un problema, è lui e non il contrario”.

Collezionate già 23 presenze stagionali con il Manchester City, dove dal suo arrivo nello scorso gennaio per 65 milioni è riuscito ad affermarsi come uno dei punti fermi della squadra, Laporte è ancora in attesa di una chiamata da parte di Deschamps per fare il suo debutto con la Nazionale maggiore.

L'articolo prosegue qui sotto

A 24 anni, l’ex Athletic Bilbao ha infatti già disputato oltre 50 partite con le giovanili dei galletti, un curriculum che non gli è ancora bastato però per convincere il CT francese.

“Non ho intenzione di chiamarlo io – ha poi spiegato Laporte – Perché dovrei farlo? Continuerò a lavorare nel club che ha creduto in me, giocando al massimo livello. L’unica persona che può risolvere questa situazione è lui”.

Il difensore francese ha poi voluto porre un veto definitivo su una sua possibile convocazione da parte della Nazionale spagnola: “Questo è già un capitolo chiuso. Ho scelto la Francia perché sono francese. Non possiedo una doppia nazionalità e non ho intenzione di prenderla”.