Lapo Elkann sul taglio degli stipendi: "Ora tutti imitano la Juventus"

La Juventus è stata la prima società a optare per il taglio degli stipendi, Lapo Elkann orgoglioso: "Ora tutti ci imitano. Con Ronaldo c'è sintonia".

La ha tracciato la via, seguita dalle altre società che si sono mosse in tal senso: il taglio degli stipendi per i tesserati è realtà da qualche giorno, da quando la Lega di ha ufficializzato la rinuncia ai compensi di un terzo se la stagione non dovesse riprendere e di un sesto qualora il calcio tornasse alla normalità.

Proprio di questo ha parlato Lapo Elkann ai microfoni di 'Tuttosport', dicendosi soddisfatto per la strada intrapresa dalla sua squadra del cuore che ha anticipato i tempi.

"Un gesto eccezionale del grande Chiellini e di Andrea (Agnelli, ndr). Ora tutti ci imitano".

Immancabile un plauso per Cristiano Ronaldo, con cui ha avuto modo di collaborare professionalmente e non solo.