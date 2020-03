Lapo Elkann, stilettata all'Inter: "C'è chi parla fuori dal campo e chi vince sul campo"

Il rampollo di casa Agnelli sui social: "Mio nonno diceva: che vinca la Juve o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono".

Il concetto di banalità, si sa, a Lapo Elkann non appartiene per nulla. Non sorprende quindi che, al termine del successo della sull' per 2-0, il rampollo di casa Agnelli abbia esternato la sua gioia sui social.

Una vittoria, quella bianconera, che ha inevitabilmente acceso l'entusiasmo del nipote di Gianni Agnelli:

"'Che vinca la o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono. Stasera ancora una volta le due cose coincidono. C’è chi parla fuori dal campo e chi VINCE sul campo".

Mio nonno diceva “Che vinca la Juve o che vinca il migliore? Sono fortunato, spesso le due cose coincidono” stasera ancora una volta le due cose coincidono. C’è chi parla fuori dal campo e chi VINCE sul campo ⚽⚽🤍🖤🤍🖤 #finoallafine #JuveInter pic.twitter.com/tbF87ahtr3 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) March 8, 2020

Tornato a postare con una certa frequenza, Lapo Elkann ama stare a stretto contatto con i suoi seguaci, affrontando argomenti delicati come l'emergenza Coronavirus.