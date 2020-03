Lapo Elkann difende Ronaldo: "Cobolli Gigli prenda esempio da lui"

Hanno fatto discutere le parole dell'ex presidente della , Giovanni Cobolli Gigli, che aveva criticato Cristiano Ronaldo per la gestione della sua quarantena in , dove attualmente si trova dopo il problema di salute avuto dalla madre Dolores.

"La situazione si è complicata da quando Ronaldo è andato via: diceva di averlo fatto per la mamma ma poi si è mostrato nella sua mega piscina".

Un attacco che non è andato giù a Lapo Elkann: il nipote dell'avvocato Giovanni Agnelli ha replicato con questo post scritto su Twitter, difendendo l'asso lusitano.

"Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficienza. Inoltre, Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto e di Lisbona. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo TANTO davanti a questa emergenza? CR7 we love you".