Lapadula un caso al Genoa: "Resta a svernare". Il procuratore: "Lo facessero giocare..."

Perinetti contro Lapadula: "Resta a Genova per svernare". Risposta del procuratore: "Se lo facessero giocare dimostrerebbe il suo valore".

2 sole presenze tra Serie A e Coppa Italia per Gianluca Lapadula quest'anno con la maglia del Genoa. Nonostante questo il calciatore ha preferito restare in Liguria e dire di no alle diverse offerte che gli sono pervenute, Parma in ultima istanza.

Il comportamento del giocatore non è piaciuto al direttore sportivo Perinetti, che ha così commentato la situazione:

"Ha rifiutato tutte le squadre, adesso vediamo se rifiuterà anche il Parma e anzichè andare via vorrà svernare qui a Genova".

Dichiarazioni che non sono piaciute al procuratore del giocatore, che ha prontamente risposto per le rime.