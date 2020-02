Lapadula sogna il ritorno al Milan: "Pagherei per vestire ancora la 9"

Con la maglia del sta ritrovando minutaggio e goal, ma Gianluca Lapadula ricorda i tempi vissuti con la maglia del . L'attaccante giallorosso manda poi un chiaro messaggio alla dirigenza rossonera.

Ai microfoni di 'Sky Sport', l'attaccante classe '90 ricorda quella chiamata di Berlusconi:

"Con Montella era iniziato un bel percorso, non abbiamo fatto nulla di straordinario ma c’erano le basi per costruire qualcosa di importante. In più, abbiamo vinto la Supercoppa Italiana. Ero sul punto di andare al , ma il presidente Sebastiani bloccò tutto: mi ha chiamato Berlusconi, ci spiegò, ed entro 24 ore ti vuole portare a Milano. Appena ho sentito parlare di Milan, ho accettato senza pensarci un secondo".