Lapadula sceglie il Perù: iniziato l'iter burocratico per ottenere i documenti

L'attaccante del Benevento Gianluca Lapadula ha iniziato le pratiche per rispondere alla chiamata del Perù: c'è il comunicato del consolato.

Gianluca Lapadula dice addio alla possibilità di giocare con la maglia dell' e sceglie il Perù: l'attaccante del ha infatti iniziato l'iter burocratico per ottenere i documenti necessari per poter rispondere alla chiamata della Blanquirroja.

L'ufficialità è arrivata direttamente dalla Federazione peruviana, che tramite un comunicato ha confermato l'avvio del processo per ottenere il certificato peruviano. L'ex ha infatti la madre peruviana e, considerata la forte concorrenza per la maglia azzurra, ha scelto di mettersi a disposizione del commissario tecnico Gareca.

Anche il ministro degli esteri Mario Lopez chiavarri ha confermato l'avvio della procedura, che potrebbe essere conclusa entro tempi brevi: "Stiamo lavorando con il Consolato peruviano in Italia per far ottenere tutti i documenti. Oggi Gianluca Lapadula potrebbe già avere il suo certificato di nascita peruviano".