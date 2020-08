Lapadula piace al Benevento: l'attaccante potrebbe restare in A

Dopo la retrocessione con il Lecce, Gianluca Lapadula potrebbe restare in Serie A e giocare con il Benevento. C'è una trattativa.

Nonostante i suoi 11 goal, Gianluca Lapadula non è riuscito ad evitare la retrocessione del , che l'anno prossimo disputerà quindi il campionato di Serie B. Ma l'ex attaccante del potrebbe comunque restare in .

Lapadula è ancora di proprietà del e questa stagione è stato prestato, con diritto di acquisto, al Lecce. Il club salentino dovrà decidere che cosa fare, se riscattarlo o meno.

Intanto vanno avanti i discorsi tra Lapadula ed il , che ha già mostrato il suo interesse per l'attaccnate. Ad aspettarlo in Campania ci sarebbe Pippo Inzaghi, pronto per la nuova stagione di Serie A.

Il Benevento sta cercando un attaccante per la prossima stagione, ed è già sfumata la trattativa che poteva portare in Campania Remy.