Lapadula al Benevento, ora è ufficiale: accordo con il Genoa a 4 milioni

Gianluca Lapadula è il nuovo attaccante del Benevento: accordo totale raggiunto con il Genoa sulla base di 4 milioni di euro.

Dopo la storica promozione il si conferma tra le società più attive anche sul fronte mercato: la squadra guidata da Pippo Inzaghi si è assicurata un nuovo esperto attaccante come Gianluca Lapadula, che ha messo la firma sul nuovo contratto.

L'ex attaccante del ha firmato il nuovo contratto che lo legherà al club campano dopo l'accordo raggiunto tra Benevento e sulla base di 4 milioni di euro . Per il giocatore un contratto di tre anni, c'è l'annuncio ufficiale.

Una nuova avventura in con una neo promossa per il giocatore di proprietà rossoblù, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia del : non sono bastati i 13 goal in 27 partite al club salentino, che ha dovuto incassare l'amara delusione della retrocessione.