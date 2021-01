Lanus-Defensa y Justicia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Lanus e Defensa y Justicia si giocano la finale della Coppa Sudamericana: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

La Coppa Sudamericana ha le sue due finaliste: confronto tutto argentino tra il Lanus e il Defensa y Justicia, quest'ultima squadra allenata dall'ex attaccante di e (tra le altre) Hernan Crespo.

'Valdanito' ha compiuto un piccolo grande miracolo alla guida di una formazione in netta crescita negli ultimi anni, 'retrocessa' nella competizione (paragonabile alla nostra ) dopo aver concluso al terzo posto il girone della Copa Libertadores alle spalle di Santos e Delfin.

In caso di trionfo, sarebbe il primo trofeo di grande rilievo nella storia del Defensa y Justicia, al contrario del Lanus che questa coppa l'ha già vinta nel 2013 e nel 1999, quando ancora aveva la denominazione di Coppa CONMEBOL.

A differenza dei prossimi avversari, entrati in scena nella competizione a partire dalla seconda fase, i granata hanno esordito durante la prima: eliminate in rigoroso ordine cronologico Club Deportivo de la Universidad Catolica, San Paolo, Bolivar, Independiente e Velez Sarsfield.

Il percorso del Defensa y Justicia ha visto il superamento di Club Sportivo Luqueño, Vasco da Gama, Bahia e Coquimbo Unido, dove milita un'altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Mauricio Pinilla.

La vincente si aggiudica il diritto di disputare la Recopa Sudamericana e la prossima edizione della più prestigiosa Copa Libertadores.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere sulla finale di Coppa Sudamericana tra Lanus e Defensa y Justicia: dagli aggiornamenti sulle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

Lanus-Defensa y Justicia si giocherà sabato 23 gennaio 2021 all'Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba in . Calcio d'inizio alle ore 21 italiane.

L'ultimo atto della Coppa Sudamericana tra Lanus e Defensa y Justicia sarà visibile sulle smart tv grazie all'applicazione di DAZN, usufruibile anche attraverso le console di gioco di ultima generazione (PlayStation 5, Xbox Series S e X) e dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromest, che consentono ad una normale tv di diventare smart. App di DAZN disponibile anche per i possessori di Sky Q.

La visione in diretta di Lanus-Defensa y Justicia sarà disponibile su DAZN: da pc basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma, da smartphone e tablet bisognerà scaricare l'applicazione ed accedere all'offerta inserendo le proprie credenziali.

Zubeldia con il suo compatto 4-4-1-1: Sand alle spalle dell'unica punta Orsini, autore di un goal nel 3-0 rifilato al Velez. Sulla destra spazio per il talento classe 2001 De La Vega.

Crespo non rinuncia a Bou e Romero in attacco e ad un folto centrocampo a cinque. Britez, Frias e Martinez a comporre il terzetto difensivo a protezione della porta di Unsain.

LANUS (4-4-1-1): Morales; Aguirre, M. Perez, A. Perez, Bernabei; De La Vega, Belmonte, Quignon, Acosta; Sand; Orsini.

DEFENSA Y JUSTICIA (3-5-2): Unsain; Britez, Frias, Martinez; Pizzini, Delgado, Fernandez, Larralde, Isnaldo; Bou, Romero.