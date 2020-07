L'annuncio di Xavi: "Sono positivo al Covid-19, ma mi sento bene"

Xavi, leggenda del e oggi allenatore dell’Al Sadd, ha annunciato di essere risultato positivo al Coronavirus. Ha spiegato di sentirsi comunque bene.

Proprio oggi la QSL, la Stars League, avrebbe ripreso il via dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria. Xavi però non potrà ovviamente essere in panchina. Lo ha fatto sapere tramite i canali ufficiali del club.

Xavi : Today I won’t be able to join my team on their comeback to the official competition. David Prats will be there on my behalf as head of the technical staff - coach to the @alsaddsc reserves. pic.twitter.com/HDvRd9ZN46