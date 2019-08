L'annuncio di Bolt: "A 33 anni la mia carriera nel calcio è finita"

Aveva provato a reinventarsi calciatore professionista, ma a 33 anni Usain Bolt getta la spugna. L'ex campione della velocità lo ha ufficialmente annunciato in un'intervista rilasciata al 'Corriere della Sera', dopo la breve esperienza con i Central Coast Mariners.

"Gioco ancora in Giamaica e per beneficenza, ma a 33 anni direi che la mia carriera nel calcio è finita ".

Alla base della scelta dell'ex velocista giamaicano l'impossibilità di allenarsi nel modo giusto per un numero sufficiente di ore.

"Ci ho creduto. Ma per arrivare al livello che mi era richiesto dal campionato australiano ci voleva tempo e io non sono stato capace di stare dietro a tutti i miei impegni ed allenarmi a sufficienza. Si dice che servano 10 mila ore di allenamento per avere successo, e a me sono mancate. Non è facile passare dal top dell’atletica al calcio professionistico".