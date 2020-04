L'annuncio della Sampdoria: tutti i tesserati positivi al Coronavirus sono guariti

La Sampdoria ha annunciato che tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus sono risultati negativi. Tra loro anche Gabbiadini.

Il peggio è alle spalle in casa . La società blucerchiata infatti ha diramato un comunicato ufficiale per annunciare la guarigione di tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus

"L’U.C. Sampdoria comunica che, al termine dei test previsti per legge, tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus-COVID-19 sono risultati negativi".

Il primo giocatore della Sampdoria positivo al Coronavirus era stato Manolo Gabbiadini, seguito poi da Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Anche se il primo aveva successivamente negato di aver contratto il virus.

La Sampdoria in un secondo momento aveva deciso di non comunicare più le condizioni dei propri tesserati che "in presenza di lievi sintomi, sono stati sottoposti agli accertamenti previsti in merito al Coronavirus-COVID-19".

Questo almeno fino ad oggi quando la Sampdoria ha invece ufficialmente annunciato la guarigione di tutti i tesserati precedentemente risultati positivi.