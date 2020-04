Roma, giocatori e staff rinunciano a 4 mesi di stipendio

Il club giallorosso ha comunicato sul proprio sito ufficiale che i giocatori pagheranno anche la differenza di stipendio ai dipendenti.

Anche la promuove e ufficializza il taglio degli stipendi, secondo l’accordo raggiunto un paio di settimane fa nella riunione della Lega . I giocatori giallorossi, così come staff e dirigenza, rinunciano a quattro mensilità.

Sono stati gli stessi giocatori a prendere questa decisione, come comunicato dallo stesso club. Un segno di solidarietà in un momento di crisi a causa del Coronavirus che ha messo il mondo in ginocchio, calcio compreso.

I calciatori dell'#ASRoma hanno scritto una lettera al CEO del Club per esprimere la volontà di rinunciare a quattro mesi di stipendio nell'attuale stagione sportiva, al fine di aiutare il Club durante la crisi scaturita dall'epidemia da Covid-19 pic.twitter.com/VEHfVKKPac — AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2020

Giocatori e staff tecnico hanno anche concordato di pagare di tasca propria la differenza tra lo stipendio netto e gli ammortizzatori sociali del Governo per gli altri dipendenti del club.

Il CEO Guido Fienga ha voluto ringraziare pubblicamente la squadra.

“Attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l’allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme. Dzeko, tutti i giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club”.

Se il campionato dovesse riprendere, esiste già un accordo con dei bonus che verranno corrisposti al raggiungimento eventuale di risultati sportivi.