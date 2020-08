L'annuncio dell'agente di Dybala: "E' felice alla Juventus, lavoriamo per il rinnovo"

Jorge Antun, procuratore della Juventus, blinda Dybala in bianconero: "Lavoriamo con la società per rinnovare il contratto".

Altro che cessione. Altro che addio. Paulo Dybala giocherà ancora con la . L'argentino ha infatti intenzione di continuare a militare con i bianconeri, per poter aiutare Madama a vincere il decimo Scudetto consecutivo e dare ancora una volta l'assalto alla .

Jorge Antun ha parlato dall' della situazione del suo assistito, deciso a rimanere alla Juventus per essere ancora simbolo bianconero:

“Ho letto voci sui giornali in questi giorni completamente false. Paulo Dybala è un giocatore della Juventus, felice di esserlo, lavoriamo con la società per rinnovare il contratto con la nostra solita predisposizione di sempre”.

Devastante dopo il lockdown e le settimane passate combattendo con il coronavirus, Dybala ha un contratto con la Juventus fino al 2022. Si lavora dunque al prolungamento con adeguamento del giocatore ex , a dir poco decisivo per la conquista del nono Scudetto di fila.

Cinque goal di fila prima e dopo lo stop della per Dybala, che ha saltato le ultime gare della stagione per un problema fisico. Contro il , nel'ottavo che ha eliminato la Juventus in Champions, l'argentino non ha potuto esserci, con somma delusione di Sarri.

Dopo l'addio alla Champions, la Juventus ha scelto Pirlo, che con Dybala non ha mai giocato, in virtù dell'addio al nell'anno dell'arrivo della Joya a . Diversi però i confronti in Serie A quando l'albiceleste giocava in Sicilia: nelle prossime settimane i due si incontreranno, con il tecnico di Madama pronto ad esporre il suo piano di battaglia.

Saranno giorni importanti in casa Juventus, con la speranza dei tifosi bianconeri che anche l'incontro tra Dybala, l'agente e la società possa avvenire per rendere effettivo il rinnovo e continuare l'unione nata nel 2015. Con ottimi risultati.