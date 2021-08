L'Anderlecht accelera su Kouamé: contatti in corso con la Fiorentina

La formazione belga ha messo nel mirino l'attaccante viola: intensificati i contatti tra le parti per definire la formula del trasferimento.

L'avventura di Christian Kouame con la maglia della Fiorentina è vicina ai titoli di coda.

Il calciatore ivoriano - nonché uno dei primi colpi dell'era Commisso - sembrerebbe in procinto di salutare la Serie A per trasferirsi all'Anderlecht, come riportato da 'Sky Sport'.

La formazione belga ha decisamente messo nel mirino il classe 1997 e ha intensificato i contatti con la Fiorentina per trovare la quadra dell'operazione e portare l'attaccante in Belgio.

Dopo la gavetta con Prato e Cittadela, il calciatore di Bingerville ha esordito in Serie A con la maglia del Genoa realizzando 9 goal in una stagione e mezza.

Poi, a gennaio del 2020, il trasferimento in quel di Firenze dove ha messo insieme appena due reti in quaranta apparizioni ufficiali.

Troppo poco per garantirsi un futuro a tinte viola: nel suo domani calcistico c'è un nuovo capitolo in Belgio che attende solo di cominciare.