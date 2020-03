L'Ancona di Mario Jardel: quel folle acquisto di un campione 'decaduto'

Dal saluto sotto la curva sbagliata alle sciagurate prestazioni in evidente sovrappeso: la storia del flop di un ex bomber nell'Ancona del 2003/2004.

E' il 18 gennaio 2004 e un'Ancona in condizioni disperate presenta in uno stadio Del Conero ancora gremito il grande acquisto del mercato invernale: nel capoluogo marchigiano sbarca Mario Jardel, bomber brasiliano dal curriculum di un campione. Una mossa che sarebbe finita a breve negli archivi dei più clamorosi flop del calcio italiano.

La presentazione di Jardel avviene in occasione della diciassettesima giornata di nella sfida casalinga contro il : entrambe le squadre sono biancorosse e il brasiliano commette subito la prima gaffe della sua nuova avventura andando a salutare i tifosi umbri sotto la curva sbagliata.

Dopo i primi attimi di imbarazzo l'ex prende un pallone e si appresta a sfoggiare i soliti palleggi di rito: questa volta la curva è giusta ma la sfera cade per ben due volte, tra le numerose risate di un pubblico tra lo scettico e il divertito. E' solo il preludio di un matrimonio disastroso.

Altre squadre

Il centravanti classe '73 sbarca in con una carriera alle spalle di primissimo livello: valanghe di goal con le maglie di Porto e e due volte vincitore della Scarpa d'Oro, ma le cose cambiano drasticamente in Serie A.

Jardel si presenta in evidente sovrappeso: mentre molti si chiedono perchè un nome di quel livello avesse accettato di giocare per la cenerentola della Serie A la risposta arriva subito chiara. Liquidato dal dopo appena nove partite, il giocatore sudamericano è solo il lontano parente del bomber di qualche anno prima, complice la mancata convocazione ai Mondiali del 2002 e la separazione dalla moglie, che lo gettano in una profonda depressione.

L'articolo prosegue qui sotto

Il debutto a San Siro contro il è un vero e proprio disastro: 5-0 per i rossoneri e Sonetti esonerato. In panchina arriva Galeone, che storce subito il naso osservando le condizioni del nuovo arrivato, mentre sugli spalti biancorossi cresce l'ironia sulla forma fisica del recente acquisto.

Contro l' Jardel viene sostituito dopo appena 36 minuti e lo stesso allenatore esplode ai microfoni del post partita: "Gli diamo altri 20 giorni per rimettersi in sesto, nelle condizioni in cui è non può essere presentato". L'attaccante non metterà più piede in un campo di Serie A.

La sua avventura italiana si chiude con appena tre apparizioni: successivamente continuerà a girare il mondo tra Cipro, e Bulgaria prima di tornare in patria e ritirarsi. Diversi anni dopo ammetterà di aver avuto seri problemi di droga, oggi prova a fare l'allenatore in patria.