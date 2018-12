Lanciò una buccia di banana ad Aubameyang: 4 anni lontano dagli stadi

Il tifoso che lanciò una buccia di banana contro Aubameyang in Arsenal-Tottenham dovrà stare lontano dagli stadi per ben 4 anni.

L'ultimo derby tra Arsenal e Tottenham - vinto per 4-2 dai 'Gunners' - era diventato oggetto di discussione per il gesto di un tifoso degli 'Spurs', reo di aver lanciato una buccia di banana verso il bomber gabonese.

Averof Pantali, autista 57enne, ha confessato tutto e il giudice della Highbury Corner Magistrates' Court di Londra lo ha punito severamente: 500 sterline di multa e, soprattutto, quattro anni in cui non potrà andare in nessuno stadio. Lo riporta 'Sky Sports'

L'uomo - arrestato in un primo momento - avrebbe negato un intento razzista nel suo gesto, versione a cui il magistrato ha preferito non credere, trovando una componente assimilabile a questo in quella che deve essere considerata come una vera follia.