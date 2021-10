Lancio di bottiglie in Albania-Polonia: Szczesny ne prende una e beve

Durante Albania-Polonia i tifosi di casa hanno lanciato molte bottigliette in campo, il portiere della Juventus però non ha perso la calma.

Serata movimentata in Albania dove la gara contro la Polonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali, è stata a lungo sospesa a causa di alcuni disordini.

In particolare i tifosi di casa hanno iniziato a lanciare bottigliette e oggetti in campo subito dopo il goal del vantaggio polacco, firmato da Swiderski.

I calciatori ospiti, nonostante il momento di grande tensione, hanno però mantenuto la calma come dimostra un video in cui si vede il portiere della Juventus, Szczesny, raccogliere una delle bottiglie lanciate dagli spalti per dissetarsi a mo' di provocazione.

Dopo circa mezzora di sospensione la gara è ripresa terminando regolarmente sul risultato di 0-1, in attesa delle decisioni dell'UEFA. La Polonia di Paulo Sousa, grazie a questa vittoria, ha intanto scavalcato proprio l'Albania portandosi al secondo posto dietro l'Inghilterra.